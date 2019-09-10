انجيلا بشارة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ميشيل وائل كفوري

احتفلت أنجيلا بشارة، الزوجة السابقة للفنان وائل كفوري، بالعيد الثامن لميلاد ابنتهما ميشيل.

واتخذت “بشارة” من حسابها على موقع انستغرام منبراً لتشارك متابعيها “بستوريز” حيث تمنت لابنتها ميشيل عيداً سعيداً وأياماً جميلة ببلوغها عامها الثامن.

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وتحتفل ميشيل بالعيد هذا العام لأول مرة بعيداً عن والديها خاصة ان في السابق كانت تحتفل بهذه المناسبة برفقتهما معاً، فهل بعد ان تحتفل بالعيد مع والدتها ستعود وتحتفل مرة اخرى مع والدها وائل كفوري؟

نشير ان “كفوري” كان قد تزوج من انجيلا بشارة في عام 2011 وانفصلا في صيف 2019 ولديهما ميشيل وميلانا.

وكانت قضية طلاق وائل من زوجته أنجيلا وما نجم عنها من دعاوى قضائية، بالاضافة الى معارك افتراضية، قد اجتاحت مواقع التواصل، إلا ان الثنائي توصلا الى تسوية خلافاتهما من خلال حل الازمة بينهما بالاتفاق.