جنيفر لوبيز تشاركُ رقم هاتفها الشخصيّ مع جمهورها...ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل أيام من عرض فيلمها الجديد "Hustlers" نشرت المُغنيّة والممثلة، جنيفر لوبيز، مسابقة على إنستغرام إعلانًا مفادهُ أنّها ستأخذ فائزًا محظوظًا وصديقًا معها إلى العرض الأوّل لفيلمها الجديد في مهرجان تورنتو الدولي للأفلام.

وقواعد تلك المسابقةِ كانت بسيطة للغاية حيث شاركت لوبيز، رقم هاتفها الشخصيّ على إنستغرام، الذي يبلغ متابعيها عليه أكثر من 100 مليون متابع وطلبت من محبّيها إرسال الاسم ومكان التواجد، وسيتمّ الاختيار بشكل عشوائيّ.

وأثار نشر لوبيز لرقم هاتفها حيرة المتابعين في البداية، ولكنّهم قاموا بإرسال المعلومات التي طُلبت منهم في منشور النجمة على إنستغرام، أملًا في مرافقتها على السجادة الحمراء في مهرحان تورنتو السينمائي.

وذكرت إحدى مُحبّات النجمة، أنّها تأخّرت في الاشتراك في المسابقة، ولكنّها أرسلت للرقم حتى تتأكّد أنّه رقم لوبيز، وبالفعل ردّت عليها النجمة.

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وظهرت لوبيز على السجادة الحمراء، ونشرت فيديو يجمع بينها وبين الفتاة الفائزة وصديقتها، وقالت إنّها كانت تتمنّى أنْ تأخذ الـ 100 مليون متابع معها وطلبت منهم انتظار المزيد من هذه اللحظات المميّزة، وطلبت من محبيها أنْ يبقوا معها على اتصال من خلال رقمها الشخصيّ.

وقد تكون هذه استراتيجية تسويقيةً جديدة تتبعها النجمة، لكنّها بلا شكّ جيدةً للغاية، حيث تسمح للجماهير بالتقرّب من نجمهم المفضّل بشكل شخصيّ.

ومن المقرّر عرض فيلم لوبيز الجديد في دور السّينما في الـ 13 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.