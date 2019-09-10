متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة ناصيف زيتون العاطفية، ارتباطه، عزوبيته، الحزن في عينيه، الألم في قلبه، أغانيه تعبّر عن وجعه.. كل هذه كانت عناوين وتعليقات لجمهور ناصيف الغفير في السوشال ميديا!
الحديث عن حياة ناصيف العاطفية أمر لا بد منه، خاصة وأنه فنان ناجح، وشاب وسيم ذو صوت قوي ومؤثر، الأمر الذي يجعل خصوصياته حديث كل كبير وصغير.
لم يصرح ناصيف حتى اليوم بدخوله في أي علاقة عاطفية، ولم يعترف بوجود الحب في حياته حاليًا، على الرغم من رومانسيته الفائقة في الغناء.
قصة حب وحيدة لناصيف انكشفت على الملأ منذ بدايته الفنية، وهي حكاية الحب التي جمعته بزميلته زينة أفتيموس في ستار أكاديمي عام 2010..
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كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون وعلاقة الحب الوحيدة في رصيده.. هل هي سبب ابتعاده عن النساء؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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