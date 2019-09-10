عبدالمجيد عبدالله يتجاهلُ تحذيرات الأطباء.. ويغامرُ بصحّته من أجل جمهوره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت مشاركة الفنان الجماهيري عبدالمجيد عبدالله في حفلات "موسم الرياض" المقبل تحوم حولها الكثير من الشكوك، وذلك بسبب التوصيات الطبيه التي تحذّره بالابتعاد عن كلّ ما يسبب انتكاسه مرضيه له، ويعيده إلى مرحلة الصفر من العلاج.

فيما تأكدت عدم مشاركة الفنان السعودي في احتفالات اليوم الوطني السعودي، وكشفت مصادر عن رغبة عبدالمجيد عبدالله أنْ تكون اطلالته من خلال حفل خاصّ سيقام في الرياض اكتوبر المقبل، تحت عنوان "مجيديات" وهي عودته بعد انقطاع سنه ونصف عن الحفلات بعد رحله علاجيه طويلة.

إلا أنّ مشاركته ستكون بمثابة مغامرة خطيرة بسبب خضوعه للعلاج المستمرّ ونصيحة الأطباء له بالابتعاد كليًا عن كلّ ما يضره من أجهزة إلكترونية وأصوات عالية. ويعاني عبدالمجيد عبدالله من إلتهاب في الأذن الداخلية، ممّا يسبب له الغثيان وحالات إغماء مفاجئة؟

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وفي تصريح سابق أكّد الفنان السعودي أنّه يعاني آلاما في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج.

وأضاف أنّه يعاني الدوار طوال الوقت بسبب التهاب الأذن، ولا يستطيع الحركة مثل أيّ إنسان، إذْ إنّه من الممكن أنْ يكون جالسًا مع أحد ويسقط فجأة بسبب مرضه.

وأشار النجم السعودي إلى أنّه ابتعد طوال فترة مرضه عن الساحة الفنية والحفلات بأمر الأطباء الذين طلبوا منه الراحة التامة، والابتعاد كليا عن الغناء وتجنّب استخدام الأجهزة الإلكترونية، حتى يستعيد عافيته.