هل دفع أيمن قيسوني زوجته بالابتعاد عن السّاحة الفنيّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سطع نجم الإعلاميّ والممثل المصريّ أيمن قيسوني منذ تقديمه لبرنامج المواهب "سوبر ستار"، إذْ استطاع تحقيق جماهيريّة امتدّت لسنوات طوال، على الرّغم من ابتعاده عن تقديم برامج مماثلة.

وها هو الممثل المميّز يكمل مسيرته الفنية بعد تجسيده لعدد من الأدوار الناجحة، ويشارك هذه المرّة في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" الذي تنتجه شركة "مروى غروب" لصاحبها مروان حداد، إذْ يلعب دور البطولة إلى جانب الممثلة جيسي عبدو.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل المصريّ أيمن قيسوني، الذي ارتبط منذ سنوات بالفنانة اللبنانية نسرين زريق، ولديه منها ولدان.