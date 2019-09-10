سوسن بدر متفاجئة من وضعها الصّحي: توقعت أخف أسرع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر أنها خضعت مؤخراً لعملية جراحية وصفتها بـ"الدقيقة".

وقالت خلال لقاء صحفي إن الجراحة كانت في مفصل الرّكبة، وتلقت قبل الخضوع لها تقديرات من الأطباء حول قدرتها على التعافي سريعاً ولهذا قبلت المشاركة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة.

وأضافت أنه فوجئت بأن علاجها يحتاج المزيد من الوقت، وهو ما يتعارض مع دورها كعضو لجنة تحكيم، حيث تحتاج للكثير من الحركة لمشاهدة كل الأفلام المتنافسة قبل إبداء رأيها في التقرير النهائي للجوائز، ولهذا طلبت إعفاءها من المهمة.

وقالت: "كنت متوقعة الحقيقة إني أخف أسرع من كدة، ولكن الشفاء بأمر الله، وأنا الحمد لله أحسن بكثير من الأول، وحاليا أمر بتجربة العلاج الطبيعي، وكان نفسي فعلا أن أتواجد في مهرجان الجونة، لكن الدكاترة كانت نصيحتهم أن أرفض المشاركة واهتم باستكمال العلاج الطبيعي لأن أي حركة حاليا ممكن تترك أثر مش كويس على الركبة".

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وتابعت بدر أن إدارة مهرجان الجونة تفهمت موقفها جداً وقالت: مدير المهرجان انتشال التميمي صديقي وبشرى كذلك، وكنت حابة جدا أكون معاهم بس إن شاء الله ده يحصل السنة الجاية، وبالتوفيق والنجاح لكل المشاركين.

يشار أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كانت تتضمن الممثلة سوسن بدر ولم يعلن عن بديل لها حتى الآن، وتأكد مشاركة 12 فيلماً في المسابقة الرسمية يتنافسون على 6 جوائز هي جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل، وجائزتها عبارة عن نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي، وجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل، وجائزتها عبارة عن نجمة الجونة وشهادة و 25000 دولار أمريكي.

كما تمنح اللجنة جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل، وجائزتها عبارة عن نجمة الجونة وشهادة و 15000 دولار أمريكي، وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وجائزتها عبارة عن نجمة الجونة وشهادة و 20000 دولار أمريكي، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وجائزتها عبارة عن نجمة الجونة وشهادة، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة، وجائزتها عبارة عن نجمة الجونة وشهادة، ويتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.