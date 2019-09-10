حاتم عمور يُعلنُ عن إصابة زوجته بالسّرطان بطريقة مؤثّرة وصادمة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بطريقة مؤثّرة وصادمة، أعلن الفنان المغربي حاتم عمور، عبر حسابه في إنستغرام، عن إصابته زوجته ومديرة أعماله هند التازي بمرض السّرطان، وأعاد عمور نشر بوست سبقته زوجته بنشره، يظهران فيه وهما يمسكان ببعضهما، فيما تظهر التازي حليقة الرأس بشكل كامل بسبب السّرطان.
وعلّقت التازي على الصورة التي نشرتها ببعض الكلمات باللغة الفرنسية، أكّدت من خلالها أنّها مُحتفظة بطاقتها الإيجابية وابتسامتها، كما وجّهت شكرها إلى أصدقائها وعائلتها وخاصّة زوجها خاتمة المنشور بـ "أحبك".
وصدم هذا الخبر جمهور الفنان وزملاءه النجوم والمشاهير الذين تهافتوا لنشر كلمات الحبّ والدعم لهما، متمنين الصّحّة والسلامة للتازي، وأنْ تجتاز المرض وهذه المرحلة الصعبة، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان سعد لمجرد، والفنانة دينا بطمة.
يُشار إلى أنّ حاتم عمور كان قد تزوّج من هند التازي في عام 2010 بعد قصّة حبّ مميّزة جمعتهما، وأنجبا طفلين ولد يُدعى محمد وابنة تُدعى غيطة، كما أنّ التازي هي المسؤولة عن إدارة أعمال زوجها الفنان، وينشر الثنائيّ باستمرار صورًا عائليّة لهما، تكشف عن مدى متانة علاقتهما.
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