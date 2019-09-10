جيسي عبدو: خسرتُ 18 كغم من وزني.. ولم أضع العدسات اللاصقة قط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو في حديث خاصّ مع موقع "فوشيا"، أنّها بصدد الانتهاء من تصوير شخصيتها التي تجسّدها في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك"، إلى جانب نُخبة من الممثلين نذكر منهم، أيمن قيسوني، عباس شاهين، رانيا يوسف، أرزة شدياق وهو من إنتاج شركة مروى غروب لصاحبها مروان حداد، كتابة كريستين بطزس وإخراج جورج روكز.
وتجسّد جيسي في العمل شخصية طالبة جامعية، تعمل الى جانب دراستها بهدف تأمين متطلبات حياتها اليوم، حتى تلتقي بالفنان أيمن قيسوني، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع" فوشيا" مع الممثلة جيسي عبده، إذْ تحدثت عن علاقتها بزميلتها ماغي بوغصن، وغيرها من الأمور المتعلّقة بحياتها الخاصّة.
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