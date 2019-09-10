شكرا لقرائتكم بلبلة في مهرجان البندقية.. نشطاء يحتلون البساط الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتل مئات المتظاهرين البساط الأحمر في مهرجان البندقية السينمائي لساعات عدة، اليوم السبت، مطالبين بالتحرك لمواجهة آثار تغير المناخ وحظر دخول السفن السياحية للمدينة التي تشتهر بقنواتها المائية.

ناشطة بيئية

وجلس نحو 300 محتج، يرتدون بذلات بيضاء، على البساط الأحمر الذي سار عليه نجوم مثل براد بيت وسكارليت جوهانسن وواكين فينيكس من أجل العرض الأول لأحدث أفلامهم خلال المهرجان الذي يستمر 11يوما.

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"وطننا يشتعل"

ولوح المحتجون بلافتات كتب عليها "وطننا يشتعل" و"لا للسفن السياحية"، ورددوا هتافات بينما أحاطت بهم الشرطة.

وقالت كيارا بوراتي، وهي عضو في اللجنة المناهضة للسفن السياحية في البندقية: "نريد التعامل مع موضوع أزمة المناخ، نعتقد أنها أهم من أي شيء يمكن أن نراه في العالم الآن". وأضافت أن المتظاهرين أرادوا الحصول على دعم المشاهير لقضيتهم.

إحدى المحتجات

ووصل المحتجون في الصباح الباكر ورحلوا بشكل سلمي بعد بضع ساعات. ومعلوم أن السبت هو اليوم الأخير للمهرجان الذي يقام على جزيرة

ليدو.