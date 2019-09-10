سلمى حايك تواجه مقلباً مكسيكياً في عيد ميلادها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: واجهت الفنّانة سلمى حايك موقفاً محرجاً بسبب تصرّف زوجها الغريب بعيد ميلادها الـ53. حيث قام الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، بتنفيذ مقلب اتبع عبره تقليداً مكسيكياً واضعاً وجه صاحبة العيد في الكعكة، ثم قام بتقبيلها.
ونشرت "حايك" مقطع الفيديو الذي يوثِّق هذه اللحظة عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”، وعلقت بأنها تُحب هذا التقليد المكسيكي. مؤكدة أن ما أعجبها أكثر هو ما فعله زوجها معها بعدما غمس وجهها في الكعكة، عبر تقبيلها وسط الحاضرين للاحتفال، من أجل مصالحته على مقلبه معها.
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