شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد لأكرم حسنى: "كل سنة و أنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان هشام ماجد بعيد ميلاد صديقه الفنان أكرم حسنى اليوم 10 سبتمبر، بنشر صورة جمعته بأكرم وأحمد فهمى وشيكو أثناء تصوير برنامج "الفرنجة" فى إحدى الدول الأوروبية. وعلق هشام على الصورة مداعباً أكرم حسنى: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض...إنه الأكرم الحسني ...كل سنة وأنت أظرف و أتفه من السنة اللي قبلها". وينتظر هشام ماجد عرض مسلسل"اللعبة" الذي يشارك فى بطولته مع شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول والصاعدة ميرنا جميل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف أحمد خطاب وفادي ابو السعود وإبراهيم صابر وأحمد سعيد والي، ومن إخراج معتز التوني.



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