شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بالفيديو واحفظ بالكلمات.."جيمس بلانت" يطلق كليب جديد بعنوان Cold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مغني البوب البريطاني "جيمس بلانت" كليب جديد حمل اسم " Cold " وذلك علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير" يوتيوب" واستطاع الكليب أن يحصد أكثر من 280 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولي من إطلاقه .

من جهة أخري ينتظر عشاق جيمس بلانت إطلاق البومه الجديد " Once Upon A Mind " حلال شهر أكتوبر المقبل والذي يضم 11 أغنية.

كلمات احدي مقاطع الاغنية

It’s been lonely, trying get your attention from a thousand miles away.

And you know me, always overthinking the worst possibilities.

Yeah, we both know, in between you and me, there’s an ocean.

Castaway in a sea and it’s frozen.

I’m exposed, can’t you see, all I need is a little warmth.

Without your arms around me,

Without you on my skin,

I’m sorry, I’m sorry.

Advertisements

I don’t mean to be desperate, or pretend that I’m not torn,

But I don’t want to let go of the things that keep me warm.

Without you I’m just cold.

Without you I’m just cold.

I built a little boat with a sail from the memories I’ve been collecting.

And I’ll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way, in your direction.

Yeah, we both know, in between you and me there’s an ocean.

And I’m just trying to get a little closer.

Pull me in, cause I’m here and all I need is little warmth.