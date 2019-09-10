شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض في أبيض .. شاهد لبلبة في أحدث "فوتو سيشن" في قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت النجمة لبلبة الخليج 365 أحدث "فوتو سيشن" قامت بتصويره في قبرص بعد حضورها كضيف شرف في احتفالية كبيرة نظمتها وحضرتها الجاليات العربية التي اختارت تكريمها لكونها نجمة كل العصور، فمنذ ظهورها طفلة في الخامسة وهي مستمرة في تألقها الفني فكل الأجيال تعرفها وكل من سافر وتغرب في الخارج مازال يتذكر أعمالها في كل مراحل عمرها .

وظهرت النجمة لبلبة خلال الصور متألقة كعادتها ومرتدية اللون الأبيض وظهرت في الخلفية الطبيعة الساحرة في قبرص ولون البحر الارزق الذي أضاف لمسة جمالية للصور .

أحيا الحفل النجم وائل كافوري الذي حرص علي التقاط صورة بطريقة السيلفي مع النجمة لبلبة أثناء الحفل وابدي إعجابه بفنها وموهبتها وصوتها عندنا كانت تغني وتحيي حفلات مع كبار المطربين في الوطن العربي .