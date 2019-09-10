ملكة جمال عربية تتعرض إلى محاولة قتل ب ” السم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:47 صباحاً - كشفت ” ليلى أحمد علي ” ملكة جمال إيران لعام 2019 عن تعرضها منذ إسبوع تقريبا إلى محاولة قتل على يد فتاة غربية كانت تتردد بين الحين والآخر إلى منزلها في العاصمة البريطانية لندن بسبب الغيرة .

وقالت ليلى أن معرفتها بهذه الفتاة جاءت على أساس إنها إحدى معجباتها والتي تتابعها بأستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبدأت الفتاة تتقرب منها حتى نشأت علاقة صداقة عادية بينهما .

وأشارت ليلى إلى إنها أحيانا كانت تشعر بوجود بعض الغيرة في شخصية هذه الفتاة إلى إنها لم تشك بأمرها أو تفكر بأن هذه الصديقة قد تقوم بمحاولة التخلص منها .

وعن تفاصيل الواقعة قالت ليلى أحمد علي إنها في أحد الأيام قامت بدعوة هذه الفتاة إلى مأدبة غذاء في منزلها .. وقامت الفتاة بمساعدتها في إعداد الطعام .

وبعد دقائق من بداية تناولهم الطعام وبعد تناول ليلى لكمية من الحساء بدأت تشعر بوجع في معدتها واعتقدت أن الموضوع يتعلق بعارض صحي عابر .

وعند حدوث ذلك فوجئت ليلى بأن هذه الفتاة تصر على مغادرة المنزل لارتباطها كما قالت بموعد عمل .

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واشتدت الآلام في معدتها حتى قامت بالاتصال بالطبيب الذي نصحها بالتوجه إلى المستشفى .. وبعد خضوعها إلى الاسعافات الأولية اللازمة فاجئها الطبيب بظهور مادة سامة في التحاليل المخبرية التي قامت بها .. وأن مفعولها لم يكن مميتا كونها لم تتناول الكثير من الحساء ولكن لو كانت الكمية أكثر مما تناولت لكان الضرر الصحي أكبر .

وقالت ملكة جمال إيران إنها تقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة دون أن تحمل المسؤولية الى أي شخص على الرغم من أن لم يدخل أحدا منزلها غير هذه الصديقة .

وأضافت إنها استعانت بمرافق شخصي في المرحلة الراهنة ومازالت تبحث عن الفتاة التي عادت الى بلدها وأغلقت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .