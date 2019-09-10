محمد عبده يسترجع منتجعه بعد سنوات من النزاع

متابعة بتجــــــــــرد: أسدل الستار على محطات القضية المرفوعة من قبل بعض الشركات ضد الفنان محمد عبده حول ملكية منتجع “صن ست بيتش” الواقع في منطقة درة العروس.

وأصدرت محكمة التنفيذ بجدة حكماً نهائياً في القضية وأقرت بتسليم المنتجع لفنان العرب بعد سنوات من النزاع بينه وبين شركات خاصة.

وأوضح المحامي الخاص بالفنان محمد عبده، عبدالكريم القاضي، أن فنان العرب قد كسب قضيته بصورة غير قابلة للاستئناف.

يُذكر أن محمد عبده يملك عددًا من العقارات والشركات. وسبق أن قال غير مرة إن وصف الناس له بـ”رجل أعمال” جاء من استثماراته لمردودات وعائدات نشاطه الفني في التجارة، خصوصا في العقارات.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان السعودي أغنية طرحها عبر قناته الخاصة على اليوتيوب تحت عنوان “لا تشتكي” من ألحانه وكلمات تركي آل الشيخ.