“النهاية”.. قريبًا

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الفنان والممثل والمخرج الكويتي محمد الحملي عبر حسابه الخاص على “انستجرام” عن قرب الاعلان الرسمي للفيلم السينمائي الذي يحمل اسم “النهاية” The End.

واكتفى الحملي بتعليق صغير أن الفيلم عبارة عن تعاون فني كبير بين الكويت وبريطانيا والخليج والوطن العربي، متمنيا النجاح حيث قال “يارب توافيجك”.

كما صرح الحملي سابقا أن الفيلم من اخراج الفنان محمد راشد الحملي وبطولة كل من Tim Waddell من بريطانيا، محمد الحملي، عبدالله الخضر، غدير زايد، إبراهيم الشيخلي، عبدالعزيز السعدون، مشعل الفرحان، مشعل المجبيل، كوتش عبدالله العوضي، كوتش عبداللطيف الرجيب.