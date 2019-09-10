يعقوب شاهين يُهدي جمهوره أغنية جديدة: “دلّل” – بالصوت

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين أغنية جديدة تحمل اسم “دلّل” بالتعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” وذلك عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

أغنية “دلّل” من كلمات وألحان عزيز بهنان وتوزيع عمر صباغ أمّا الرؤية الموسيقية الخاص بها فهي لـ لؤي حنا.

وكان يعقوب شاهين قد صوّر الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاد شويري، على أن يبدأ عرض العمل في الأيام المقبلة.

الجدير ذكره أن في رصيد محبوب العرب يعقوب شاهين أغنيتين “شو الفكرة” و”الرقم الثاني” اللتين حقق بهما نجاحًا لافتًا على مستوى الوطن العربي أجمع، وكانت آخر أعماله الفنية، أغنية “اللي نساك” للفنان عبدالله الرويشد التي أعاد تقديمها بتوزيع موسيقي جديد.