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شيكابالا وجنش
أشاد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، باللافتة الطيبة التي قام بها زميله محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بعدما ارتدى قميصه عقب استبداله بمباراة نهائي كأس مصر.
وحرص شيكابالا على ارتداء قميص زميله المصاب بقطع في وتر أكيلس، خلال نهائي كأس مصر، في المباراة التي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد على حساب بيراميدز.
وقال جنش في تصريحات خاصة لـ “العين الرياضية": "أشكر شيكابالا كثيراً بعد بادرته الطيبة، لقد أخطرني من قبل المباراة بهذا الأمر من أجل مساندتي".
وأكد جنش أنه لم يتمكن من الوجود في ملعب برج العرب لمساندة الفريق في المباراة النهائية، بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في وتر أكيلس، وخضوعه لعملية جراحية في الفترة الماضية.
وأعرب الحارس عن سعادته بحصول فريقه على بطولة كأس مصر، مضيفاً أنه يتمنى العودة سريعاً للمباريات والمساهمة في حصد العديد من البطولات في الفترة المقبلة.
وأوضح جنش أن الزمالك بدأ الموسم بقوة ويأمل في استمرار الفريق على نفس المستوى في المباريات المقبلة بجميع البطولات، من أجل حصد العديد من الألقاب في الموسم الحالي.
وانضم صاحب الـ32 عاماً إلى صفوف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لكنه تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
يُذكر أن جنش انضم إلى الزمالك في صيف 2011 قادماً من الأولمبي السكندري، لكنه لم ينجح في الحصول على مقعد بالتشكيلة الأساسية إلا مع بداية الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. جنش يوجه رسالة لشيكابالا بعد مبادرته في نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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