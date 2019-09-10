"مدينة الحبيب" تجتذب محبي تايلور سويفت من كل دول العالم

بوجوه مطلية ولافتات مزخرفة، تدفق محبو المغنية الأمريكية تايلور سويفت على العاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، لحضور أحدث حفلات نجمة البوب الذي يحمل عنوان "مدينة الحبيب" (سيتي أوف لافر City of Lover).







ولم تطرح تذاكر الحفل، الذي يروج لألبوم تايلور الجديد "حبيب" (لافر Lover) للبيع، ووزعت ضمن مسابقات في جميع أنحاء العالم.





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وجاء محبو تايلور، الذين فازوا بالتذاكر سواء من مسابقات على الإنترنت أو من خلال محطات الإذاعة أو شركات الموسيقى، من دول مثل اليابان والمكسيك؛ ليشاهدوا سويفت وهي تحيي الحفل في قاعة أوليمبيا الموسيقية.





وحطم ألبوم سويفت الجديد الأرقام القياسية في الصين، إذ تجاوزت المبيعات ومرات الاستماع والتحميل على الإنترنت المليون نسخة.



