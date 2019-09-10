الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع العيادة المتنقلة في عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدعم من دولة الإمارات، يدشّن الهلال الأحمر الإماراتي مشروع العيادة المتنقلة لعلاج المواطنين النازحين في المخيمات باليمن.
ويستهدف مشروع "العيادة المتنقلة" فئة النازحين في المخيمات بمحافظات عدن ولحج وأبين، أولئك الذين لا يقدرون على الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج بحكم التكاليف الباهظة.
ويتضمن مشروع العيادة المتنقلة علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.
وأوضح الدكتور علاء بانافع مشرف العيادة المتنقلة أن الحملة تشمل كل مخيمات النزوح بعدن ولحج وأبين، ويتم النزول 3 أيام لكل مخيم لمعاينة الحالات وصرف الأدوية.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي يتم معاينتها بشكل يومي يصل إلى 20 حالة، وسيتواصل العمل حتى استكمال كافة المخيمات.
يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي مستمر بتنفيذ مشروع العيادة المتنقلة في مناطق الساحل الغربي لعلاج الفقراء والمحتاجين.
ويشرف الهلال على تنفيذ حملات إغاثة ونظافة وتوزيع المساعدات للسكان في محافظات عدن ولحج وأبين منذ الأسبوع الماضي، وجار العمل بوتيرة عالية.
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