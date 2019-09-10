خاص- السر وراء صورة عبده شاهين، كارلوس عازار وسعيد سرحان

Sep 10, 2019
كشف الممثل عبده شاهين في حديث مع موقع “الخليج 365” الى أنه يصوّر حالياً فيلماً سينمائياً مع المخرج ايلي ف. حبيب.
الفيلم من من كتابة ايلي حبيب أيضاً وتدور احداثه ضمن اطار من “الاكشين” والمطاردات المشوقة وهو فيلم لبناني وطني بإمتياز بحسب تعبير “شاهين”. ويشارك في البطولة الى جانبه كل من بديع ابو شقرا، كارلوس عازار، سعيد سرحان، دجى جازي، أمل طالب وغيرهم.
شاهين أشار لنا إلى أنه يقرأ نصاً حالياً ولكن لا يستطيع البوح بأي من التفاصيل الى حين توقيع العقد. كما أنه سيصوّر الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” بعد فترة قصيرة.
وهل توضحت الشخصية في “الهيبة”، شدد ان دوره لم يتضح حتى اللحظة لأن العمل في طور الكتابة وحين انجاز كل شيء يستطيع ان يصرح.
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