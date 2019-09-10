شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يستعد لطرح كليب بعنوان «ضحكت ليا» خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح كليب من ألبومه الجديد وهى أغنية "ضحكت ليا"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

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وتلقى قمر مؤخرا العديد من الإشادات الإيجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، حيث لقى استحسان عدد كبير من متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربى داخل مصر.

ويضم الألبوم أغانى: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم ..وغيرهما.