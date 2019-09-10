شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بيروت 7 .. وصول خالة كارمن بصيبص للقصر يشعل غضب حماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة السابعة، بوصول خالة ثريا "داليا" التى تؤدى دورها رانيا سلوان للقصر، لزيارة ثريا "كارمن بصيبص" لعدم رؤيتها بعد الزواج، ما يغضب حماتها ليلى "تقلا شمعون" لقدومها بدون استاذان وتبلغ ثريا أن القصر لديه تقاليد لن يتم كسرها أبدا، وتعتذر لها ثريا عن ما حدث وتطلب منها بمناداتها بكلمة "ماما" لكنها ترفض وتقول لها أنا اسمى الست ليلى، كما تذهب "ليلى" لخطبة خليل "جو طراد" نجلها الثانى من "نايا" مرام على ابنة صديقتها.

ومنذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل عروس بيروت على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

ومسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو على، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور على، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسى، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردى، علاء الزغبى، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.

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عروس بيروت

عروس بيروت