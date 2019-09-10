أحدهم شنق نفسه بـ"حزام".. فنانون أنهوا حياتهم منتحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في عام 2003، اعتمدت منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع الانتحار، يوم 10 سبتمبر من كل عام، يومًا عالميًا لمنع الانتحار.

وعلى الرغم من انتشار حالات الانتحار سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إلا أن حالات انتحار الفنانين هي الأكثر إحداثًا للصدمة، لاسيما وأن البعض لم يتخيل أن يمر هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بالرفاهية والشهرة، بأزمات نفسية قد تدفعهم لنهايات مأساوية. التقرير التالي يستعرض أبرزهم:

روبن ويليامز

النجم العالمي روبن ويليامز الحائز على جائزة الأوسكار، فضلًا عن حصوله على لقب أسطورة الكوميديا الأمريكية، كان هناك جانبًا مظلمًا في حياته أخفاه عن الجميع، وكان حريصًا على التظاهر بالقوة والسعادة، حتى أنهار تمامًا في 11 أغسطس عام 2014، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، فضلًا عن الاكتئاب، حتى العثور عليه مشنوقًا "بحزام" داخل منزله في ولاية كاليفورنيا، وأكد البحث الجنائي حينذاك أنه هو الذي قام بشنق نفسه

داليدا

"سامحوني الحياة لم تعد تُحتمل".. كانت هذه العبارات آخر ما كتبته الفنانة الإيطالية المصرية "داليدا"، المولودة في حي شبرا بالقاهرة، وانتحرت في مايو عام 1987 عن عمر يناهز 54 سنة، بعد تناولها جُرعة زائدة من الأقارص المهدئة، تاركة محبيها في صدمة، حيث قالت الصحافة الإيطالية إن انتحار داليدا بسبب انتحار أزواجها.

جيا خان

في 5 يونيو من العام 2013، عثرت الشرطة على جثة الفنانة الهندية جيا خان، مشنوقة داخل مسكنها في مومباي. ​وأفادت التقارير آنذاك أنها أقدمت على الانتحار بسبب الإحباط من عدة مشكلات في حياتها الشخصية.​

لم تقدّم جيا الكثير في الفن، لكن نجمها لمع عندما ظهرت لأول مرة في فيلم "Nishab" مع النجم العالمي أميتاب باتشان عام 2007.

هيث لدجر

في عام 2008، عُثر على جثمان النجم الأسترالي هيث ليدجر، الشهير بـ"الجوكر"، وشكلت وفاته صدمة حقيقية بين جماهيره في العالم أجمع، لاسيما وأنه الوحيد الذي استطاع أن يحفر اسمه بين كبار نجوم العالم بدور واحد فقط هو الأشهر على الإطلاق "الجوكر".

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وظلت الشخصية مرتبطة بهيث دون غيره، لتميزه في إتقانها حد التوحد، الأمر الذي جعله يعزل نفسه عن الجميع في غرفة فندق ظل بها 43 يومًا، قبل تصوير "The Dark Knight"، فأصيب بالاكتئاب، ورحل منتحرًا عن عمر ناهز 28 سنة، بعد تناوله جرعة زائدة من أدوية الاكتئاب.

توني سكوت

في عام 2012، انتحر المخرج البريطاني توني سكوت، بعد أن أوقف سيارته على جسر "فنسيت توماس"، ثم قفز بها في الماء ومات غرقًا، عن عمر ناهز 68 سنة.

لي تومبسون يونج

لسبب مجهول لم يُكشف حتى الآن، أقدم نجم ديزني لي تومبسون يونج على الانتحار، مطلقًا على نفسه النار في العام 2013.

تشارلز روكيت

انتحر الفنان العالمي تشارلز روكيت، في أكتوبر 2005، ذبحًا بسكين حاد، وعُثر على جثته في منزله بولاية كونيتيكت.

كيرت كوبيان

"أفظع جريمة يمكنني التفكير فيها، هي خداع الناس بادعاء أنني أتمتع بالحياة بنسبة 100%".. كانت هذه العبارات آخر كلمات الموسيقي الشهير كيوت كوبيان، قبل أن يطلق الرصاص على نفسه منتحرًا، عن عمر ناهز 27 سنة.

لوسي جوردون

انتحرت الفنانة البريطانية لوسي جوردون، وعُثر على جثمانها منشوقًا في منزلها بباريس، عن عمر ناهز 29 عامًا.

مارلين مونرو

في أغسطس عام 1962، عُثر على جثمان أسطورة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو، بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات، عن عمر ناهز 36 عامًا.

إلياس رزق

في عام 1986، أنهى الفنان اللبناني إلياس رزق حياته برصاصة في الرأس، بسبب تعرضه لمشاكل مادية لم يستطع أن يحلها، تاركًا محبيه في صدمة.