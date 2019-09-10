هل يترشّح ظافر العابدين لرئاسة تونس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:37 صباحاً - منذ بداية بثّه أثار مسلسل "عروس بيروت" ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، و في تونس تصدّر هاشتاغ "#عروس- بيروت" قائمة الهشتاغ الأكثر تداولا على تويتر خلال الأيّام الأولى الموالية لانطلاق العرض.
و يلقى العمل الذي يلعب دور البطولة فيه الممثّل التونسي ظافر العابدين اهتماما كبيرا من المشاهدين و خاصّة من النساء .
و تعدّدت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسل و حول بطله ظافر العابدين .
و تناولت بعض التعليقات أداء الممثّل التونسي ظافر العابدين و أشاد كثير من المعجبات برومانسية بطل "عروس بيروت" بينما عبّر شقّ آخر منهنّ عن فخرهنّ بظافر العابدين ككمثّل تونسي مشيدات بموهبته و أدائه الجيّد و قدرته على التمثيل باللهجة اللبنانيّة في حين تمنّى بعضهنّ لو أنّه استعمل اللهجة التونسيّة .
و كان من بين هذه التعليقات بعض التعليقات الطريفة التي تغزّلت بجمال و وسامة الممثّل التونسي ظافرالعابدين .
و تفاعلا مع أجواء الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة في تونس ذهبت بعض التعليقات الطريفة أيضا إلى مناشدة ظافر العابدين للترشّح للرئاسة و كتب البعض مازحا" ظافر رئيس " مؤكّدين أنّهم سينتخبونه دون تردّد و بلغ الأمر حدّ تصميم معلّقة على غرار معلّقات المترشحين للانتخابات تحمل صورة ظافر العابدين و عليها رقم 1 و تحمل شعار "ظافر العابدين ...تونس لينا و ليها"،و لاقت هذه المعلّقة الطريفة تجاوبا من مستعملي صفحات التواصل الاجتماعي الذين ساندوها.
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