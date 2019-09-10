بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. شاهد صورة أحلام وأصالة معا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على “تويتر”، صورة قديمة لها وتوجهت من خلالها إلى المتابعين طالبة من كل منهم نشر صورة تعود إلى طفولته من خلال هاشتاج ” #حط_صورتك_وانت_صغير .

ولم تحدد الفنانة المرحلة العمرية التي تظهرها الصورة لكن بدا أنها كانت في العشرينات أو الثلاثينات،وتعليقاً كتبت: “حط صورتك وانت صغير. صباح الخير”. وعلى الإثر تفاعل معها عدد كبير من المتابعين ونشروا صوراً قديمة لهم.

وفي المقابل تناقل الناشطون على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة قديمة أخرى للفنانة والمفاجأة أنها جمعتها والفنانة السورية أصالة، وذكرت الصورة متابعي تلك الحسابات بالخلاف بين الفنانتين وبالحرب الكلامية القاسية التي نشأت بينهما مؤخراً.

وتراوحت الآراء بين مدافع عن أحداهما ومهاجم للأخرى. كما ركزت الكثير من التعليقات على التغييرات التي طرأت على شكل كل منهما.