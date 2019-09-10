بالفيديو: مي العيدان تتخطى الحدود مجدداً وتهاجم دموع تحسين

بعد ردها القاسي والحاسم لاسكاتها، شنت المذيعة مي العيدان هجوما جديدا على الفنانة العراقية دموع تحسين، منتقدة ردها وواصفة اياها بالحشرية، الامر الذي دفع العديد من المشاهدين للسخرية من كلامها الذي في الاساس تطبقه بنفسها على باقي النجوم.

وقالت مي العيدان في مقطع فيديو جديد ان نجمة the voice في موسمه الماضي، “اعتقد انك نسيتي او نسيتي اي شيء ايجابي سويناه من اجلك مو مغصوبين ومو مجبورين وما في شيء يجبرنا ان ندعم احد الا يكون صاحب موهبة وانت صاحبة موهبة بس للاسف مو انت صاحبة شخصية”.

واضافت في هجومها غير المبرر “إنت شو دخلك وين عايشة ولا انت كويتية شو خصك في موضوع كويتي او شخص ينتحل شخصية كويتي”، في اشارة الى ان العيدان في الاصل ايرانية ولا تذكر ذلك ابداً.

وتابعت هجومها “عشان اثبت لك انك من فصيلة اسمها الحشريين موضوع مو خصني بيه دشيت موضوع مو تاع بلدي دشيت”، مبررة ذهابها الى ايران بالقول ان اطبائهم احسن حتى من اللبنانيين متابعة.

وكانت العيدان فتحت النار على النجمة العراقية وانتقدت شكل جسمها ووزنها الزائد بعبارات قاسية، الامر الذي دفع بدموع للرد عليها والتأكيد انها تتمتع بثقة كبيرة بالنفس ووزنها لا يعيقها بشيء.