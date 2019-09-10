“الحمدلله على نعمة الامارات” تضع بلقيس في ورطة مع اليمنيين!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:52 صباحاً - اثارت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحيى غضب جمهورها اليمني بعد تغريدة عبرت فيها عن فخرها بانتمائها للامارات.

وقالت بلقيس في تغريدتها: “الحمدلله على نعمة #الإمارات

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