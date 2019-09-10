مايا دياب تضجّ جمالًا وأنوثة وتشعل الأجواء في إربيل – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا في فندق “ديفان” بمدينة إربيل في العراق.

وقدّمت مايا دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة ومنها “بعدو”، “تركنا بعض”، “سبع ترواح”، “يا نيالي”، “كده برضه”، “سوا”، “قاطفين” وغيرها، وصولًا إلى أحدثها “يابا يابا” التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ.

تألقت مايا دياب خلال الحفل بفتسان من اللون الأسود مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وأشعل الأجواء حتى ساعات الفجر الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب تحصد في الفترة الراهنة ناجحة أغنية “يابا يابا” التي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.