جورج وسوف يجمع أبناءه الثلاث: ” كل العمر الإيد بالإيد”

متابعة بتجــــــــــرد: جمع سلطان الطرب جورج وسوف أبناءه الثلاث وديع وحاتم وجورج جونيور في صورةٍ واحدة أفرحت متابعيه على تطبيق الصور إنستغرام.

في التفاصيل، فقد ظهر جورج وسوف مُحاطاً بأبنائه ويضعون يدهم بيد البعض للتأكيد على تماسك العائلة.

وعلّق جورج وسوف على صورته الّتي نالت إعجاب الجمهر بالقول ” يا رب كل العمر الإيد بالإيد”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية، كان كليب أغنية “سكت الكلام” التي طرحها في بداية موسم الصيف الحالي عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” والمتاجر الرقميّة الكبرى.

أغنية “سكت الكلام” من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.