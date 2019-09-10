مايكل شوماخر يتلقى علاجًا سريًا في باريس

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت صحيفة لو باريزيان أنه تم نقل بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات مايكل شوماخر إلى مستشفى في باريس لتلقي “علاج سري”. وأكمل شوماخر 50 عاما في الثالث من كانون الثاني الماضي لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات وهو الحادث الذي أدى لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيا.

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