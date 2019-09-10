نظارات هاري بوتر وقناع "حرب النجوم" وأزياء "تايتانيك" في مزاد

يُعرض قناع نادر وخوذة ارتداهما الشرير دارث فيدر في أحد أول أفلام "حرب النجوم" (STAR WARS) للبيع في مزاد بلوس أنجلوس في وقت لاحق هذا الشهر إلى جانب نظارات الساحر الصغير هاري بوتر الشهيرة.



وسيتضمن المزاد الذي تنظمه مؤسسة بروفايلز إين هيستوري أزياء ارتداها الممثلان ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في فيلم "تايتانيك" (Titanic)، بالإضافة لزي دوروثي من فيلم "ساحر أوز" (The Wizard of Oz).





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ومن المتوقع أن يحقق القناع والخوذة بعضا من أعلى الإيرادات على الإطلاق لمقتنيات حرب النجوم في ظل تقديرات بأنهما سيُباعان بما بين 250 ألفا و450 ألف دولار.

وقال برايان تشانس، أحد المسؤولين في المؤسسة: "من الصعب للغاية العثور على أي غرض من الثلاثية الأصلية".



كما من المتوقع أن تباع النظارات التي ارتداها الممثل دانييل رادكليف في الجزء الأول من سلسلة أفلام هاري بوتر والذي حمل عنوان "هاري بوتر وحجر الساحر" (Harry Potter and the Philosopher's Stone) بنحو 30 ألف دولار.

