الزمالك "المنتعش" يرفض طلب الأهلي تأجيل السوبر المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض نادي الزمالك تأجيل مباراة السوبر المصري المقرر لها الخميس 19 سبتمبر/أيلول الحالي، بين الفريق الأبيض وغريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: “أرفض المحاولات الخاصة بتأجيل مباراة السوبر.. تم إبلاغنا رسميا بموعد المباراة يوم 19 سبتمبر ونرفض تأجيلها".

وكان الأهلي قد طلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، على أن تقام الجمعة 20 سبتمبر بدلا من الخميس، بسبب ظروف الطيران، حيث سيعود من رحلة شاقة إلى غينيا الاستوائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 14 سبتمبر الحالي.

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يذكر أن النسخة المنتظرة لكأس السوبر المصري خاصة بالموسم الماضي 2018-2019، بينما من المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة الخاصة بالموسم الجديد 2019-2020، بين الفريقين أيضا باعتبار الزمالك بطل كأس مصر والأهلي بطل الدوري كذلك.

وكان الزمالك قد اكتسب دفعة معنوية كبيرة، الأحد، بعدما نجح في الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بنتيجة 3-0، بعد مستوى مميز قدمه خلال المباراة.

وتعد هذه هي المرة رقم 27 التي يفوز فيها الزمالك باللقب، ليقلص الفارق مع الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (36 مرة) إلى 9 مرات فقط.



