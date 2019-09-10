عاصي الحلاني يعلّقُ على إصابته بعد سقوطه عن ظهر حصانه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان عاصي الحلاني عن انزعاجه من الإشاعات التي انتشرت أمس الإثنين بشأن حالته الصّحيّة الحرجة، وأنّه أُصيب بالعمى بسبب سقوطه عن ظهر حصانه.

وقال الحلاني إنّه تعرض لكسر في إصبع يده اليسار، كما أصيب بخدوش وجروح بسيطة، لأنّه كان يركض بسرعة 80 كلم في الساعة، لافتًا إلى أنّ بعض الغُبار دخل إلى عينيه فحجب عنه النظر.

وكان الحلاني قد تمّ نقله إلى مستشفى الرياق بالعاصمة بيروت لتلقّي العلاج اللازم، إثر سقوطه عن ظهر الحصان، غير أنّ العديد من متابعيه على مواقع التواصل بدأوا يتكهّنوا حول طبيعة إصابته.

Advertisements

وأثارت إصابة الفنان قلق محبّيه بسبب اعتقاد البعض أنّ وضعه في حالة حرجة، بعدما تعرّض لإصابة صعبة في ذراعه الأيسر، ووصل الأمر بهم للحديث بأنّه قد أصيب بالعمى.

من جهة أخرى أكّد مدير أعمال عاصي الحلاني، ماجد الحلاني، أنّ الفنان أصبح في حالة صحية جيّدة بعد تلقّيه العلاج في المستشفى، وسيأخذ فترة راحة للعودة بشكل جيّد.

يُذكر أنّ عاصي الحلاني انضمّ مؤخرًا لبرنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، المقرّر انطلاقه خلال الفترة المُقبلة، بجانب لجنة التحكيم المكوّنة من محمد حماقي ونانسي عجرم.