حكيم أمام شكوى جديدة مُتّهم فيها بالسّب والقذف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقدّم رئيس لجنة العمل ومندوب نقابة المهن الموسيقية المصرية، منصور هندي، بشكوى في النقابة ضد الفنان المصري حكيم، يتّهمه فيها بالسب والقذف، أثناء إحيائه حفل زفاف خاصًا بأحد فنادق القاهرة.

وأحال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الشكوى إلى مجلس إدارة النقابة للبتّ فيها خلال اجتماع المجلس المقرّر انعقاده الأسبوع المقبل.

وقال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، في تصريح لـ"فوشيا"، إنه لم يتم استدعاء الفنان حكيم للتحقيق معه بشأن هذه الشكوى حتى اللحظة، موضحًا أنه تم إرجاء هذا القرار لحين مناقشة مجلس الإدارة للشكوى برمتها في الاجتماع القادم.

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ويأتي هذا الاتّهام لحكيم وسط جدل واسع أُثير مؤخرًا بشأن تعرُّض الفنان المصري لحادث سير، حيث قام بنفي الأمر ثم عاد وأكد تعرضه للحادث، ما جعل نقابة الموسيقيين تصدر بيانًا رسميًا تتهمه فيه بافتعال موجة إعلامية وإثارة قلق جمهوره.

يُذكر أن آخر أعمال حكيم، الأغنية التي قدّمها في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019، والتي كانت بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية.