مشاهير احتفلوا مؤخرًا بمناسبات عائلية سعيدة وبينهم هنا شيحة ووسام بريدي

أجواء فاضت بالمناسبات السعيدة عاشها النجوم خلال الأيام الفائتة وبينهم هنا شيحة التي احتفلت بعيد ميلاد والدتها، ومينا عطا الذي جدد عهود حبه في الذكرى الثانية لزواجه، وكذلك احتفلت أسما شريف بذكرى زواجها، أما وسام بريدي فأطفئ الشمعة الثانية في عيد ميلاد ابنته بيلا ماريا.

رصدنا لكم أبرز احتفالات النجوم بالمناسبات السعيدة العائلية في الأيام الماضية:

هنا شيحة وعيد ميلاد والدتها

الفنانة هنا شيحة احتفلت بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورًا من الألبوم العائلي لها، وعايدتها برسالة مؤثرة قائلة لها "أمي أغلى ما في حياتي.. كل سنة وأنت طيبة.. مهما أقول وأعيد وأزيد.. مفيش كلام يديكى حقك يا أمي".

وأضافت: "أنت الحب والحنان أنت بحر من الأمان أنت جبال أمان مهما رحنا ولا جينا أنت الأمل فى بكرا لينا وجودك راحة وصوتك دفا.. ريحتك ياسمينة وحضنك غطا ربنا يخليكى لينا يا أمى.. بحبك يا أمي".

اسما شريف وذكرى زواجها

مقدمة البرامج والميكآب ارتست أسما شريف منير احتفلت بعيد زواجها الأول من الفنان المصري محمود حجازي.

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اسما شريف منير

ونشرت اسما صورة لها برفقة زوجها وهما يستعدان للسفر احتفاء بعيد زواجهما، وعلقت قائلة: "عيد زواجنا الاول ربنا يكتبلنا الخير دايما".

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مينا عطا وذكرى زواجه

الفنان المصري مينا عطا، جدد عهود حبه لزوجته في الذكرى الأولى لزفافه منها، ونشر عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو تضمن لقطات جمعته بزوجته من عرسهما، وارفقه برسالة رومانسية جاء فيها :"عدى سنة جواز علينا مع إني حاسس إن فرحنا كان امبارح والله، كل سنة وأنتي معايا وفي ضهري في الوحش قبل الحلو، كل سنة وأنتي رقم واحد support ليا، و كل سنة وأنتي مستحملاني وشيلاني ومجننك، بحبك أوي أوي".

وسام بريدي يحتفل بعيد ميلاد طفلته

الثنائي ريم السعيدي ووسام بريدي احتفلا بعيد ميلاد ابنتهما الأول "بيلا ماريا" في أجواء عائلية وفخمة وبحضور أقاربهما.

وتناقل فانز الثنائي صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الحفل الذي طغي عليه الديكور باللون الزهري.

وترافق حفل عيد ميلاد بيلا ماريا مع إعلان ريم السعيد وزوجها لخبر انتظارهما طفلتهما الثانية بعد أربعة اشهر، لتصبح عائلتهما مكونة من أربعة أفراد.

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