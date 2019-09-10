نجوم ساهموا في إطلاق الشائعات على أنفسهم ليكونوا حديث الجمهور وأخرهم حكيم

يبدو أن بعض النجوم الذين خفتت عنهم الأنظار في الوقت الحالي، اختاروا الطريقة الأضمن لتصدر الترند، واهتمام الجمهور، فبدلًا من إبراز أعمالهم المميزة، قرروا المساهمة في إثارة الجدل وإطلاق الشائعات وافتعال بعض الأزمات التي قد تصل إلى شائعات المرض والوفاة!

حكيم يغضب جمهوره ونقابة الموسيقيين

كان أحدث هؤلاء النجوم، هو المطرب حكيم، الذي أثار غضب قطاع كبير من متابعيه، خلال اليومين الماضيين، بعد شائعة تعرضه لحادث سير، ونجاته من الموت، حيث إن حكيم قد نشر عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حادث، دون توضيح أن هو من تعرض لهذا الحادث أم لا.

لكن سرعان ما نفى المطرب المصري تعرضه لحادث سير، في تصريحات صحفية، وأكد أن سيارة أخرى كانت بجانبه هي من تعرضت للحادث، وقام هو بتصويرها فقط، إلا أنه تراجع عن هذه التصريحات بعد عدة ساعات ونشر مقطع فيديو له من داخل المستشفى وأكد أنه من تعرض للحادث، وأن سائق سيارته أصيب ببعض الخدوش والكدمات، وهو ما تسبب في غضب نقابة المهن الموسيقية منه، واعتبرته يحاول لفت الأنظار إعلاميًا بشائعات لا أساس لها من الصحة.

سبق حكيم، الفنان العراقي سيف نبيل، الذي تداول أحد المقربين منه شائعة تعرضه لحادث سير خطير، ونقله للمستشفى في حالة صحية حرجة وهو ما أدى إلى وفاته، وما أكد ذلك هي الصورة التي انتشرت لسيف غارقًا في دمائه.

اقرا ايضاً:

المطرب الشعبي حكيم يتعرض إلى حادث سير

Advertisements

إلا أن تلك الشائعة نفاها أحد أصدقاء المطرب العراقي وأكد أن سيف يتواجد في مصر لتصوير كليب جديد، كما أنه أراد الترويج لعمله بإطلاق هذه الشائعة السيئة، واستغلال بعض الصور من الكليب من أجل انتشارها.

وفاة صفاء مغربي؟!

في عام 2014، انتشر خبر وفاة الفنانة صفاء مغربي بعد تعرضها لأزمة قلبية، حيث انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وظل متداولًا لعدة ساعات متواصلة لدرجة أن عدد من الفنانين أكدوه في تصريحاتهم الصحفية، إلا أن بعد ذلك تبين أن خبر وفاتها مجرد شائعة.

وبدأت الشائعة عندما اتصل فنان شاب يدعى أحمد الجوهري بصفاء، وردت عليه شقيقتها وهي في حالة انهيار وقالت له إن صفاء توفيت منذ دقائق إثر أزمة قلبية، وأنهم لا يعرفون أين مكان الجثة، فانتشر الخبر بسرعة، ليتبين بعد ذلك أن صفاء من أطلقت تلك الشائعة لتصبح محور اهتمام الجمهور لفترة طويلة، وبالفعل ظهرت صفاء بعدها في العديد من البرامج التي اهتمت بحقيقة قصتها.

قد يهمك ايضاً:

المهن الموسيقية تحرر إخطار لشرطة السياحة ضد الفنان حكيم

مشاجرة بين «حكيم» وموظف المهن الموسيقية في أحد فنادق القاهرة