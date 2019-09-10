شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. Warner Bros تروج لـ Birds Of Prey بفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros المنتجة لفيلم "Birds of Prey" عن اثنين من الفيديوهات الترويجية للعمل الذى من المقرر أن يطرح في 7 فبراير من عام 2020.
الفيلم من بطولة مارجوت روبي، ماري اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.
فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".
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