نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى.. مدير أعماله يكشف تفاصيل حالته الصحية

متابعة بتجـــــــــــرد: نًقل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن فرسه، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأدخل إلى مستشفى العبد الله في رياق، حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، ووضعه الصحي مستقر.
وأكّد مدير أعمال الحلاني ماجد الحلاني أنّ عاصي سقط عن فرسه ما أدى إلى كسر في إصبع بيده الشمال والى إصابته بخدوش.
وأشار إلى أنّ الحلاني انتقل إلى مستشفى رزق لاجراء بعض الفحوص والتأكد من أنّه لا يوجد اي شيء خطر قبل أن يعود إلى منزله.
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