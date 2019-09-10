مكة ابنة محمد صلاح تخطف الأنظار بموهبتها الفنية على البيانو

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، مقطع فيديو خاص لابنته مكة على حسابه عبر موقع “تويتر”، وهي تعزف على “بيانو” صغير وتغني.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من قبل محبي النجم المصري، كان من بينها تعليق الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، الذي كتب “أيوه بقى، تكبر شوية ونكتشفها”.

وعادة ما تخطف مكة الأضواء في الصحف الإنجليزية، وخاصة خلال ظهورها على المدرجات رفقة والدتها، وكذلك عندما يحرص محمد صلاح، على حضورها خلال تتويجه بالألقاب الفردية والجماعية.

وفي سياق آخر؛ عاد صلاح إلى تدريبات فريقه ليفربول استعداداً لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.

وحصل صلاح على إجازة خلال الأيام الماضية، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.