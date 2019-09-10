شاهد كيف تغير شكل خالد سليم بعد فقدان وزنه

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة برفقة الفنان خالد سليم من كواليس تصوير مسلسل “بلا دليل”، وشاركت إنجي علاء الصور مع متابعيها الذين سرعان ما علقوا على خسارة وزن خالد سليم الملحوظة.

وعلقت إنجي علاء على الصورة قائلة: “مع النجم خالد سليم بطل مسلسل “بلا دليل”، والمنتجة إيمان سمير من كواليس التصوير”.

مسلسل “بلا دليل” بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، أحمد كرارة محمد شاهين، عمر الشناوي، وشيرين عرفة، وجار ترشيح باقي الأبطال، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء.

ويعد مسلسل “بلا دليل” التجربة الثانية للمؤلفة إنجي علاء في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل “لعب إبليس”، وكانت آخر رواياتها الأدبية بعنوان “الأشقر مروان” و”قانون الكارما”.