عطل تقني في “إنستجرام” يحجب القصص ويمنع تسجيل الدخول

متابعة بتجــــــــــــرد: يشكو عدد من مستخدمي تطبيق “إنستجرام” من مشكلات تقنية منذ يوم أمس الاثنين، تتراوح من عدم القدرة على فتح تطبيق الهاتف المحمول إلى عدم التمكن من الوصول إلى القصص.
وتلقى موقع “Down Detector”، وهو موقع متخصص يتتبع انقطاع الخدمة، اليوم الاثنين أكثر من 1300 شكوى من مستخدمين يعانون من مشاكل.
وبحسب موقع “newsweek” الأمريكي أن المسنخدمين اشتكوا من “أنهم لا يستطيعون فتح التطبيق وأن النشاط لم تعرض المتابعين. واشتكى آخرون من أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وتلقوا رسالة مفادها أنه لا يوجد حساب مرتبط بأوراق اعتمادهم.
ولم تعلق إدارة موقع وتطبيق “إنستجرام” على العطل الفني.
هذا وانتقد عدد من المستخدمين تكرار التعطل على تطبيق “إنستجرام”، وسخروا منه على “تويتر”. وشهد شهر يوليو/تموز الماضي عطل فني بالمنصات الإلكترونية لشركة “فيسبوك”، وأصدرت الشركة بيانا للتعليق على ذلك.
وقالت الشركة في بيانها إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها “واتساب” و”إنستجرام”.
وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة “رويترز”.
وشهدت منصات “فيسبوك”، أحد أطول الانقطاعات في مارس/آذار، عندما واجه بعض المستخدمين بأنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب” لأكثر من 24 ساعة.
وأعلنت شركة “فيسبوك”، في 2012، أنها وافقت على شراء موقع “إنستجرام” لمشاركة الصور، مقابل مليار دولار، تدفع بين النقد والأسهم.
ووصف هذه الخطوة بأنها أكبر عملية استحواذ تقوم بها شركة فيسبوك منذ انطلاقها، من حيث القيمة ونوع المشروع.
وتأسس موقع “إنستجرام” في عام 2010 على يد مايك كريغر، وكيفين سيستروم.
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