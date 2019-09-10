راشد الماجد يُعيد الجمهور إلى الزمن الجميل بأغنية “صباحي إنت” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة تحمل اسم “صباحي إنت”، أعاد بها الجمهور إلى الزمن الجميل الذي نحن ونشتاق إليه.

أغنية “صباحي إنت” من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، ألحان فايز السعيد، وزيع مهند خضر ومكساج حسين بركات، وتم تنفيذها وإطلاقها تحت إشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار ومن خلال شركة الخوار للإنتاج الفني.

تجدر الإشارة إلى أن راشد الماجد خصّص للأغنية فيديو مميّز تم طرحه عبر قناة شركة عبر موقع “يوتيوب”.

مطلع الأغنية يقول:

صباح الخــير منّك غير

يا أجمــل ما خلــق ربي

أنا احبك يا وجــه الخير

Advertisements

ويا روحــي .. ويا حُـبي

أحبك مثل صوت الطير

وصوت الماي في دربي

واذا تهمس صباح الخير

تبسّــم .. وانشرح قلبي

لمشاهدة فيديو أغنية “صباحي إنت”: