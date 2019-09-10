متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة تحمل اسم “صباحي إنت”، أعاد بها الجمهور إلى الزمن الجميل الذي نحن ونشتاق إليه.
أغنية “صباحي إنت” من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، ألحان فايز السعيد، وزيع مهند خضر ومكساج حسين بركات، وتم تنفيذها وإطلاقها تحت إشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار ومن خلال شركة الخوار للإنتاج الفني.
تجدر الإشارة إلى أن راشد الماجد خصّص للأغنية فيديو مميّز تم طرحه عبر قناة شركة عبر موقع “يوتيوب”.
مطلع الأغنية يقول:
صباح الخــير منّك غير
يا أجمــل ما خلــق ربي
أنا احبك يا وجــه الخير
ويا روحــي .. ويا حُـبي
أحبك مثل صوت الطير
وصوت الماي في دربي
واذا تهمس صباح الخير
تبسّــم .. وانشرح قلبي
لمشاهدة فيديو أغنية “صباحي إنت”:
كانت هذه تفاصيل خبر راشد الماجد يُعيد الجمهور إلى الزمن الجميل بأغنية “صباحي إنت” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.