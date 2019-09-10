خاص- جواب نهائي.. عباس شاهين وقناة “الجديد”: تم النصيب

يبدو ان المفاوضات بين الفنان عباس شاهين ومحطة “الجديد” وصلت الى خواتيم سعيدة وذلك بعدما كشف “شاهين” حصرياً عبر موقع “الخليج 365” ان الاتفاق تم مع القناة وسيطل ضمن الشبكة الجديدة ببرنامج لم يكشف عن اسمه بل ترك عنصر التشويق الى حين عرض الاعلان الدعائي.

وكشف “شاهين” عبر موقعنا بعض تفاصيل البرنامج الذي هو عبارة عن “late night show” ولكن لا يشبه أي برنامج يعرض حالياً على الشاشة لا في الشكل ولا في الفقرات أو التركيبة أو الاعداد، وأن برنامجه مختلف كلياً عن البرامج التي تعرض حالياً وشبيهة بـ “late night show”.

وتابع عباس مشيراً ان البرامج سيستقبل ضيوفاً والجمهور سيتواجد في الاستديو، بالاضافة الى فرقة موسيقية، وسيقدم البرنامج على طريقته الخاصة.

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ورداً على سؤال، بعد ان شارك عادل كرم في تقديم برنامج “هيدا حكي”، كم يختلف برنامجه عن البرنامج الاول؟ أشار عباس انه وصديقه عادل قدما البرنامج برفقة بعضهما، بينما الآن سيطل منفردأ ولكن لا شك في أن الشخص يكتسب خبرة ويرى أين كانت المشكلة ويعالجها لأن المسؤولية أصبحت أكبر خاصة أنه سيطل بمفرده.

وأكد عباس ان فريق العمل الذي معه يقوم بمجهود كبير. ولفت أنه صوّر حلقة تجريبية أُعجبت بها قناة “الجديد” وان الحلقات المقبلة ستكون أجمل وأجمل، حيث سيطل أسبوعياً بحلقة مصورة.

من جهة أخرى، يتابع “شاهين” عرض “عباس شاهين شو” حيث تشاركه زوجته في هذا العمل، بالاضافة الى فرقة موسيقية.

والعرض عبارة عن فقرات منوعة ما بين “خبريات”وأغاني وتقليد. وكشف عبر موقعنا الى انه سيقوم بجولة فنية للمرة الثانية الى كندا ما بين 1 الى 20 تشرين الاول/اكتوبر حيث سيلتقي الجاليات العربية ويقدم خمس حفلات من العرض.