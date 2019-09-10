عمرو سعد يؤكد أن جذوره صعيدية وأنه لا يُمانع دخول ابنته في مجال التمثيل

قال الفنان المصري عمرو سعد إن من أهم أسباب عشقه لتقديم الأدوار الصعيدية هو انتماؤه إلى الصعيد حيث جذوره وجذور أجداده، موضحًا أنه يحاول تقديم شخصية الرجل الصعيدي بشكل جديد ومختلف وواقعي يعبر عن التغيرات التي طرأت على هذه الشخصية.

وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش تكريمه من قبل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أنه يستعد خلال الفترة الحالية للدخول في فيلمين سينمائيين أحدهما اجتماعي والآخر يحمل اسم "تصفية حساب".

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وتابع سعد أنه بنسبة كبيرة لن يقدم أعمالاً درامية جديدة هذا العام، لمشاركته في السينما من خلال هذين الفيلمين، وعدم وجود وقت كاف لديه.

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وكشف الفنان المصري عمرو سعد في فيديو "فوشيا" حقيقة استمرار ابنه في التمثيل ورأيه في دخول ابنته مجال الفن.

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