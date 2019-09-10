شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أسبوع..فيلم الرعب It: Chapter Two يحصد حول العالم 185 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرعب It: Chapter Two حصد إيرادات وصلت إلى 185 مليون دولار أمريكى في الأسبوع الأفتتاحى له، حيث وصل دور العرض المصرية، والأمريكية، وبعض الدول حول العالم.

وباع فيلم الرعب في شباك التذاكر، حوالي 91 مليون دولار في دورالعرض المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية من الجمعة إلى الأحد، وحصل على 94 مليون دولار إضافية حول العالم في نهاية هذا الأسبوع، حسبما نشر موقع " nytimes".

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كما نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى حصد المركز الأول لأكثر أفلام الرعب تحقيقاً للإيرادات لشركة وارنر بروس لعام 2019، وتم عرضه فى أكثر من 27 دولة منها إنجلترا والمكسيك وإسبانيا وفرنسا واليابان.

فيلم It Chapter Two بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.

ويدورالجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، أكبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.