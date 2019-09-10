شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "صاحب السعادة" .. ماريا ابنة إدوارد مطربة فى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة الشابة ماريا ابنة إدوارد ضمن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" التى تدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة، مع تناوله بشكل مشوق، وتجسد دور مطربة ضمن الأحداث.

وتعد المرة الثانية التى تشارك فيها ماريا فى عمل فنى بعد مسلسل "صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، وتم طرحه من حوالى 5 سنوات وشارك فى بطولته كل من الفنانة لبلبة وخالد زكى وامينة خليل ونهال عنبر واشرف زكى ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.





















"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

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"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث أن مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" الذى يعرض حالياً على قناة الحياة، يعد العمل الأول للحلقات الطويلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وآخرون، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.