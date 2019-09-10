في عيد ميلاده الـ45.. هذا ما قاله مخرج "ريح المدام" لـ أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ المخرج كريم العدل، الفنان أكرم حسني، بعيد ميلاده الـ45، الذي يحتفل به اليوم الثلاثاء.

وكتب العدل عبر حسابه في "انستجرام": "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأطيب بني آدم في الدنيا.. ربنا يكرمك ويكتبلك كل حاجة حلوة في حياتك".

وتعاون أكرم حسني مع المخرج كريم العدل في مسلسل "ريح المدام" من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف تامر إبراهيم، وشارك في بطولته رجاء الجداوي وأحمد فهمي ومي عمر.

وكانت آخر أعمال الفنان أكرم حسني فيلم "البدلة" بطولة المطرب تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.