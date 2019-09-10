ريهام أيمن بلوك "الكاوبوي" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية شورت ووضعت قبعة على رأسها بطريقة "كاوبوي"، وعلقت: "حزينة جدًا لأن الصيف يقترب من نهايته، إليكم تبادل لإطلاق النار في وقت سابق من هذا الصيف، واسمحوا لي أن أعرف رأيكم؟".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، ثم اعتزلت التمثيل من بعدها.