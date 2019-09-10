بشعر بنفسجي.. إبتسام تسكت وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت، مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت تسكت في الصور بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث ظهرت ببروكة من اللون البنفسجي، وارتدت تنورة قصيرة وسط الطبيعة، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وطرحت إبتسام مؤخرًا فيديو كليب "راجع بلور"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

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